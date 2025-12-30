Alcol e droga stretta di Capodanno

La notte di Capodanno si avvicina, portando con sé tradizioni e festeggiamenti. Tuttavia, per garantire un sereno passaggio nel nuovo anno, sono previste misure di controllo e limitazioni. Polizia e unità cinofile saranno presenti nelle aree pubbliche per prevenire l’uso di alcol e droga, contribuendo a mantenere l’ordine e la sicurezza di tutti i cittadini durante questa ricorrenza.

Sarà una grande festa, come sempre. Ma per evitare problemi, la notte di San Silvestro sarà anche quella dei divieti e delle divise sparse in città con tanto di unità cinofile ad annusare chi più che alla festa ha altre intenzioni. Assieme alle forze dell'ordine la Polizia locale ha previsto un presidio del territorio che vedrà l'impiego anche le unità cinofile. Al centro del piano operativo, spiegano dal municipio di Riccione, ci sono la tutela del decoro urbano e la sicurezza dei cittadini, "con un dispiegamento straordinario degli agenti e regole per la somministrazione di alcolici e l'intrattenimento musicale".

