Albino ragazzini rapinati da coetanei Con i 50 euro la birra agli amici

Due ragazzini sono stati rapinati da coetanei nel parcheggio del Val Seriana Center, minacciati con un'arma e privati di 50 euro. L'incidente si è verificato nel pomeriggio, e due dei sospettati sono stati inseguiti dai genitori delle vittime. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale, evidenziando la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza dei minori.

Adolescenti rapinati da coetanei: con il denaro comprano birra al supermercato - I genitori delle vittime, raggiunti i figli nel piazzale del Val Seriana Centre, hanno allertato le forze dell’ordine dopo aver rincorso e bloccato due dei giovani appartenenti al gruppo dei coetanei ... bergamonews.it

Bassano del Grappa, 13enne rapinato e picchiato da coetanei: poi postano il video sui social - Quattro minorenni tra i 13 e i 16 anni sono stati denunciati dai Carabinieri ... rainews.it

