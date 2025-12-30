Alberto Brignoli | Il gol al Milan era provato in allenamento Ho lasciato il ciclismo dopo Pantani

Alberto Brignoli racconta il suo percorso tra calcio e ciclismo, condividendo come il gol al Milan fosse il risultato di allenamenti specifici. Dopo aver lasciato il ciclismo, ispirato da Pantani, ha scelto la carriera calcistica, affrontando sfide e momenti difficili. Ora, in Grecia, trova nuove certezze lontano dall’Italia, offrendo una panoramica sincera e sobria della sua esperienza professionale.

Dal gol storico che fermò il Milan alla rinascita in Grecia: Alberto Brignoli ripercorre a Fanpage.it senza filtri la sua carriera, tra scelte coraggiose, momenti difficili e nuove certezze lontano dall'Italia.

