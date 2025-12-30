Il Comitato “Difesa Parco Nord – No Aeroporto Commerciale” ha installato un albero di Natale all’ingresso dell’aeroporto di Bresso, in un’area di via Gramsci, come simbolo della propria protesta. La manifestazione, sostenuta da oltre 1.600 firme e dal presidio del 23 novembre, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica contro la proposta di un aeroporto commerciale nella zona.

Dopo il presidio del 23 novembre e la petizione on-line, la protesta del Comitato “Difesa Parco Nord – No Aeroporto Commerciale“ diventa un albero di Natale, sistemato all’ingresso dello scalo bressese, in un’aiuola di via Gramsci. In pochi giorni i residenti dei vari Comuni del territorio hanno, nei fatti, riempito i suoi rami con i "desideri con cui protestare", vale a dire con bigliettini scritti a mano, per dire "No" alla trasformazione dello scalo cittadino e per difendere il Parco Nord. In tutto, sono una sessantina i messaggi lasciati da quanti intendono "ricordare a Enac e a Enac Servizi Srl che i cittadini del Nord Milano non vogliono assolutamente che l’aeroporto di Bresso diventi uno scalo commerciale" come precisano gli attivisti del “Difesa Parco Nord“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Albero e 1.600 firme contro l’aeroporto commerciale

Leggi anche: Aumenta la desertificazione commerciale, in Toscana oltre 8.600 negozi sfitti

Leggi anche: Aeroporto di Bresso: la raccolta firme “vola”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Albero e 1.600 firme contro l’aeroporto commerciale.

Albero e 1.600 firme contro l’aeroporto commerciale - Intanto, in una settimana la petizione online "No alla trasformazione dell’aeroporto di Bresso in aeroporto commerciale", promossa dal Comitato “Difesa Parco Nord – No Aeroporto Commerciale“ su change ... msn.com