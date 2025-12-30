Alatri dal 2026 il Museo Civico diventa spazio stabile di formazione per i giovani

Dal gennaio 2026, il Museo Civico di Alatri diventerà uno spazio permanente di formazione dedicato ai giovani. Per tre anni consecutivi, il Comune di Alatri, in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “S.”, promuoverà iniziative educative volte a valorizzare il patrimonio culturale e a favorire la crescita professionale degli studenti. Questa iniziativa mira a rafforzare il rapporto tra istituzioni, scuola e comunità locale, offrendo opportunità di apprendimento e coinvolgimento diretto.

A partire da gennaio 2026 e per tre annualità consecutive, il Comune di Alatri avvia, in collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore "S. Pertini", un percorso strutturato di Formazione Scuola Lavoro (FSL) presso il Museo Civico di Alatri, trasformando il museo in un luogo stabile di.

