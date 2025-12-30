Alassio il recupero dall' alto | biker portato via in elicottero

A Alassio, sulle pendici delle alture, è stato necessario un intervento di soccorso complesso. Un biker in difficoltà è stato recuperato con l’ausilio di un elicottero dei vigili del fuoco, dimostrando l’efficienza delle operazioni di emergenza in aree impervie. L’intervento ha sottolineato l’importanza delle tecnologie di soccorso per garantire la sicurezza in zone difficili da raggiungere.

Un intervento complesso sulle alture di Alassio (Savona) ha richiesto l'impiego di un elicottero dei vigili del fuoco. La scena si è svolta nella tarda mattinata di lunedì 29 dicembre 2025, lungo il sentiero "Vipera", dove un biker è rimasto infortunato durante la percorrenza del tracciato. La zona impervia ha reso necessario il supporto aereo. Sul posto è intervenuto l'elicottero Drago 157 del reparto volo dei vigili del fuoco di Genova, impegnato nelle operazioni di recupero dall’alto. Il biker è stato raggiunto e messo in sicurezza, quindi issato a bordo del velivolo. Dopo il recupero, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Corona per ricevere le cure necessarie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

