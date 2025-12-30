Alanah Bloor rivelazione a Capri per Sandokan ricordando Brigitte Bardot L’attrice inglese rivelazione per la serie Tv prodotta da Lux per Rai Fiction sull’isola azzurra con Alessandro Preziosi e il fidanzato Fred Topping

Alanah Bloor, attrice inglese emergente, si è recentemente fatta conoscere a Capri grazie alla serie TV Sandokan, prodotta da Lux per Rai Fiction. L’attrice, che ha ricordato Brigitte Bardot, si trovava sull’isola insieme a Alessandro Preziosi e Fred Topping. Durante un’intervista, Bloor ha espresso un senso di meraviglia per Capri, ma anche un sentimento di tristezza, sottolineando l’emozione di essere presente in questo contesto.

"Essere qui a Capri è meraviglioso, ma non posso nascondere una grande tristezza", ha dichiarato Alanah Bloor

