Al via la sperimentazione dello spray urticante come strumento di difesa per la polizia penitenziaria

È iniziata la sperimentazione dello spray urticante come strumento di difesa per la polizia penitenziaria. La misura, approvata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, mira a garantire maggiori strumenti di tutela e sicurezza per il personale all’interno delle carceri. La sperimentazione rappresenta un passo importante nell’aggiornamento delle procedure di intervento, nel rispetto delle normative vigenti e delle esigenze di sicurezza.

Parte la sperimentazione dello spray urticante per il personale del corpo di polizia penitenziaria. La misura è prevista da un provvedimento firmato il 22 dicembre 2025 dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), Stefano Di Michele, e punta a rafforzare gli strumenti di.

Carceri, spray urticante agli agenti: via alla sperimentazione - Nelle carceri italiani gli agenti della polizia penitenziaria saranno dotati in via sperimentale dello spray urticante.

Con dieci anni di ritardo avviata la sperimentazione dello spray urticante anche per la Polizia Penitenziaria

La Garante Tiziana Silletti sull'utilizzo dello spray urticante nelle carceri "La recente introduzione della sperimentazione dell'utilizzo dello spray urticante a base di Oleoresin Capsicum come strumento di dissuasione e autodifesa in dotazione alla Polizia Pe

Via alla sperimentazione dello spray al peperoncino nelle carceri: per 6 mesi la Polizia Penitenziaria potrà usare l'Oleoresin Capsicum nelle celle. Con carceri sovraffollate, personale insufficiente, strutture fatiscenti e carenza di cure e attività, questa è la priori

