al via la rimozione di due alberi

Sono iniziati i lavori di rimozione di due alberi presso l'incrocio di via Comacchio, all'altezza di via Valle Zavalea e via Val Trebba. Questo intervento fa parte delle operazioni di messa in sicurezza dell'area, volte a garantire la tutela della viabilità e la sicurezza dei cittadini. La conclusione dei lavori è prevista nel rispetto dei tempi stabiliti, con attenzione alla tutela ambientale e alle normative vigenti.

Proseguono i lavori di messa in sicurezza dell'incrocio su via Comacchio, all'altezza di via Valle Zavalea e via Val Trebba. A partire dalle 8 di oggi inizieranno gli interventi di rimozione di due alberature. Nello specifico, le due piante interessate dall'intervento sono collocate rispettivamente vicino all'attraversamento pedonale di via Comacchio-via Valle Zavelea per la provenienza dal centro cittadino, e in prossimità dell'attraversamento pedonale di via Comacchio-via Val Trebba per la provenienza dal forese. Questi interventi, oltre a migliorare le condizioni di avvistamento e visibilità tra pedoni e veicoli in transito e viceversa, sono propedeutici alla posa di nuovi punti luce e di nuova segnaletica verticale retroilluminata.

