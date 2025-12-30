Al via la prima stagione teatrale 2026 del Tecnogas Auditorium di Albignasego

Nel 2026, Albignasego inaugura la sua prima stagione teatrale presso il Tecnogas Auditorium. Promossa dalla Città in collaborazione con Arteven, questa iniziativa intende offrire un programma culturale vario e accessibile, arricchendo l’offerta artistica locale. Un nuovo spazio dedicato agli eventi teatrali, che mira a coinvolgere e valorizzare la comunità attraverso spettacoli di qualità in un contesto sobrio e accogliente.

Il 2026 si apre con una grande novità per la Città di Albignasego: avrà inizio, infatti, la prima stagione teatrale del Tecnogas Auditorium di Albignasego, promossa e organizzata dalla Città di Albignasego in collaborazione con Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale per la gestione delle.

