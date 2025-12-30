Al pranzo di Natale si abbuffa di lenticchie e rischia di morire | Si è lacerato completamente l’esofago ed è arrivato in ospedale con la la sindrome di Boerhaave

Durante il pranzo di Natale, un uomo ha consumato una quantità eccessiva di lenticchie, causando un episodio grave. Nel tentativo di liberarsi, si è provocato una lacerazione esofagea, nota come sindrome di Boerhaave. L’incidente ha richiesto un intervento medico urgente: il caso evidenzia i pericoli di un’eccessiva alimentazione e comportamenti rischiosi durante le festività.

Al pranzo di Natale ci sono anche le lenticchie: lui esagera, ne mangia troppe. Non sta bene, quindi decide di indursi il vomito ma, nel farlo e senza espellere cibo, si lacera l'esofago e rischia di morire. È stato salvato grazie alla prontezza del dottor Alberto Brolese il 77enne che è arrivato in ospedale in condizioni gravissime, ovvero con la sindrome di Boerhaave: "Si tratta di un caso raro, una lacerazione spontanea e completa dell'esofago", le parole del direttore della Chirurgia generale 2 di Trento. Il medico si trovava ad Adria per trascorrere le vacanze in famiglia: quando ha saputo dell'arrivo in ospedale di un paziente così grave non ci ha pensato due volte e – come racconta al Corriere della Sera – si è messo in auto: "Ho messo fuori dal finestrino il fazzoletto bianco e azionato le frecce, passando sulla corsia d'emergenza".

Mangia troppe lenticchie, si lacera l'esofago e rischia la morte: «Salvato con quattro ore di intervento. Attenzione agli eccessi a Capodanno» - Un pranzo di Natale che poteva trasformarsi in tragedia, una corsa disperata contro il tempo lungo l'autostrada e un chirurgo che non ha esitato a interrompere le vacanze per salvare un

Mangia troppe lenticchie, si lacera l'esofago e rischia la morte: «Salvato con quattro ore di intervento» - Un pranzo di Natale che poteva trasformarsi in tragedia, una corsa disperata contro il tempo lungo l'autostrada e un chirurgo che non ha esitato a interrompere le vacanze per salvare un ... msn.com

