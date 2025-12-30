Al pranzo di Natale si abbuffa di lenticchie e rischia di morire | Si è lacerato completamente l’esofago ed è arrivato in ospedale con la la sindrome di Boerhaave

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il pranzo di Natale, un uomo ha consumato una quantità eccessiva di lenticchie, causando un episodio grave. Nel tentativo di liberarsi, si è provocato una lacerazione esofagea, nota come sindrome di Boerhaave. L’incidente ha richiesto un intervento medico urgente: il caso evidenzia i pericoli di un’eccessiva alimentazione e comportamenti rischiosi durante le festività.

Al pranzo di Natale ci sono anche le lenticchie: lui esagera, ne mangia troppe. Non sta bene, quindi decide di indursi il vomito ma, nel farlo e senza espellere cibo, si lacera l’esofago e rischia di morire. È stato salvato grazie alla prontezza del dottor Alberto Brolese il 77enne che è arrivato in ospedale in condizioni gravissime, ovvero con la sindrome di Boerhaave: “Si tratta di un caso raro, una lacerazione spontanea e completa dell’esofago”, le parole del direttore della Chirurgia generale 2 di Trento. Il medico si trovava ad Adria per trascorrere le vacanze in famiglia: quando ha saputo dell’arrivo in ospedale di un paziente così grave non ci ha pensato due volte e – come racconta al Corriere della Sera – si è messo in auto: “Ho messo fuori dal finestrino il fazzoletto bianco e azionato le frecce, passando sulla corsia d’emergenza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

al pranzo di natale si abbuffa di lenticchie e rischia di morire si 232 lacerato completamente l8217esofago ed 232 arrivato in ospedale con la la sindrome di boerhaave

© Ilfattoquotidiano.it - Al pranzo di Natale si abbuffa di lenticchie e rischia di morire: “Si è lacerato completamente l’esofago ed è arrivato in ospedale con la la sindrome di Boerhaave”

Leggi anche: Mangia lenticchie, si lacera l’esofago e rischia la morte. L’appello del medico

Leggi anche: “Esofago lacerato”. Mangia le lenticchie, poi il dramma: com’è successo, l’allarme dei medici

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

pranzo natale abbuffa lenticchiePranzo di Natale quasi fatale, 77enne mangia troppe lenticchie e si lacera l'esofago: cos'è successo - A Trento un 77enne rischia la vita dopo aver mangiato troppe lenticchie: esofago lacerato, salvato con un intervento d’urgenza. nordest24.it

pranzo natale abbuffa lenticchieMangia troppe lenticchie, si lacera l'esofago e rischia la morte: «Salvato con quattro ore di intervento. Attenzione agli eccessi a Capodanno» - Un pranzo di Natale che poteva trasformarsi in tragedia, una corsa disperata contro il tempo lungo l'autostrada e un chirurgo che non ha esitato a interrompere le vacanze per salvare un ... ilmessaggero.it

pranzo natale abbuffa lenticchieMangia troppe lenticchie, si lacera l'esofago e rischia la morte: «Salvato con quattro ore di intervento» - Un pranzo di Natale che poteva trasformarsi in tragedia, una corsa disperata contro il tempo lungo l'autostrada e un chirurgo che non ha esitato a interrompere le vacanze per salvare un ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.