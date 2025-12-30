Al-Khelaïfi saluta un 2025 storico per il PSG | Un anno semplicemente eccezionale

Al-Khelaïfi ha commentato il 2025 come un anno storico per il PSG, definendolo “semplicemente eccezionale”. La stagione ha visto importanti traguardi e successi per il club, consolidando la posizione del Paris Saint-Germain nel panorama del calcio internazionale. La riflessione del presidente arriva in un momento di grande soddisfazione per i tifosi e gli addetti ai lavori, in attesa delle prossime sfide di una squadra in crescita.

2025-12-30 18:38:00 Notizia caldissima a proposito della Ligue 1. Una vera e propria bomba è infatti stata pubblicata poco fa sul web: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Il Paris Saint-Germain è pronto a calare il sipario su un 2025 entrato direttamente nei libri di storia del club. È stato un anno davvero unico, coronato da riconoscimenti internazionali e, soprattutto, sei trofei che hanno saldamente consolidato la squadra parigina nell’élite mondiale: Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Champions League, Supercoppa UEFA e Coppa Intercontinentale. Mentre rifletteva su una campagna così straordinaria, presidente Nasser Al-Khelaïfi ha scelto di rivolgersi direttamente ai tifosi attraverso il sito ufficiale del club, trasmettendo un messaggio pieno di orgoglio e gratitudine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

