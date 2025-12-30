Al Fabrique di Milano la grande festa di Stranger Sounds omaggio musicale alla serie cult di Netflix

Il Fabrique di Milano ha ospitato ieri sera l’evento Stranger Sounds, un omaggio musicale dedicato alla serie Netflix Stranger Things. L’evento ha coinvolto appassionati e fan, che hanno potuto vivere un’esperienza immersiva tra musica e ricordi della serie cult. Un’occasione per celebrare il mondo di Hawkins e il suo universo narrativo, in un’atmosfera che ha unito musica e cultura pop in modo originale e raffinato.

Milano, 30 dicembre 2025 – “Benvenuti a Hawkins, l’uscita non è garantita”. Avranno immaginato di sentire questo i fan che ieri sera hanno riempito il Fabrique di Milano per l’evento Stranger Sounds, vedendo all’ingresso un’enorme riproduzione di Vecna ad accoglierli. Una serata indimenticabile per gli appassionati della serie Netflix, arrivata alla quinta stagione e che si avvicina all'ultimo, atteso capitolo di Stranger Things, in arrivo il primo gennaio 2026 alle 2 del mattino. Dentro al locale, la musica è protagonista. Del resto, nella serie dei fratelli Duffer, la colonna sonora non è mai stata un semplice contorno ma parte della sceneggiatura, quasi un personaggio aggiunto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al Fabrique di Milano la grande festa di “Stranger Sounds”, omaggio musicale alla serie cult di Netflix Leggi anche: A 10 anni dal debutto su Netflix, arriva la stagione finale di "Stranger Things": tutto quello che c'è da sapere e il riassunto della serie cult Leggi anche: Torna Rising Sounds, la rassegna musicale invernale diffusa dedicata alla scoperta di nuove voci Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. “Random” al Fabrique; Alexia: “Riparto a 58 anni. In crisi perché troppo giudicata, ho chiesto aiuto. E ho sposato un fan”. Al Fabrique di Milano la grande festa di “Stranger Sounds”, omaggio musicale alla serie cult di Netflix - Da Mahmood a Francesca Michielin, da Manuel Agnelli a Villain Rose: serata evento, lunedì sera, per accompagnare i fan di Stranger Things al gran finale, previsto il primo gennaio 2026 alle 2 del matt ... ilgiorno.it

Mahmood, Agnelli e gli anni '80, a Milano la grande festa di 'Stranger Things' - Al Fabrique 'Stranger Sounds', l'omaggio musicale alla serie cult di Netflix. adnkronos.com

Pura energía en Fabrique Milano 16 01 2026 Link in Bio Entra nel Mamacita Club Link in bio #Mamacita #BeTheShow #Fabrique #Milano - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.