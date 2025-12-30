Al Barcellona, Yamal è il nome che più spesso si sente, mentre Raphinha rimane spesso sotto i riflettori. Tuttavia, il brasiliano rappresenta una risorsa importante per la squadra, pur ricevendo meno attenzione rispetto ad altri. In questo contesto, vale la pena approfondire il suo ruolo e il contributo che può offrire ai blaugrana, evidenziando un aspetto spesso trascurato della rosa catalana.

Quando si parla del Barcellona di oggi, il primo giocatore che viene in mente è probabilmente Lamine Yamal. Talento generazionale: 18 anni compiuti a luglio, più di 80 presenze in maglia blaugrana finora e un Europeo con la Spagna portato a casa lo scorso anno, quando era ancora minorenne e studiava dopo gli allenamenti. Di Yamal se ne parla abbastanza, dalle sue doti calcistiche a tutto ciò che riguarda l’extra-campo, ma in pochi, per quanto meriterebbe, parlano di Raphinha. Il rendimento di Raphinha. È un’opinione impopolare ma nel Barça di Hansi Flick Raphina è stato il giocatore più decisivo, almeno la scorsa stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Al Barcellona tutti parlano di Yamal, pochi di Raphinha: il brasiliano è uno dei calciatori più sottovalutati

Leggi anche: Barcellona, tutti infuriati sulla situazione Raphinha! Ecco l’indiscrezione dei blaugrana

Leggi anche: Il Senegal lascia le pressioni al Marocco, è uno dei favoriti per la Coppa d’Africa ma pochi ne parlano

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il calciatore di 10 anni diventa virale: Il Barcellona mi ha fatto fuori, Yamal si crede Messi; Yamal a casa ha il suo caganer, la statuetta che lo raffigura mentre fa cacca sul pavimento, suo fratello la adora. Ne scrive Athletic. È una statuina natalizia catalana. Dagli anni '90, è diventato popolare preparare diverse versioni del caganer. Nei mercatini di; Svelato quale squadra tifa la madre di Lamine Yamal nella Coppa d'Africa 2025; Ha 18 anni, ma pensa di essere Messi: il talento tagliato dal Barcellona diventa virale con commenti feroci su Yamal.

Al Barcellona tutti parlano di Yamal, pochi di Raphinha: il brasiliano è uno dei calciatori più sottovalutati - 34 gol e 22 assist non sono bastati per il podio al Pallone d'oro: è arrivato quinto. ilnapolista.it