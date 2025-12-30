Al Barcellona tutti parlano di Yamal pochi di Raphinha | il brasiliano è uno dei calciatori più sottovalutati
Al Barcellona, Yamal è il nome che più spesso si sente, mentre Raphinha rimane spesso sotto i riflettori. Tuttavia, il brasiliano rappresenta una risorsa importante per la squadra, pur ricevendo meno attenzione rispetto ad altri. In questo contesto, vale la pena approfondire il suo ruolo e il contributo che può offrire ai blaugrana, evidenziando un aspetto spesso trascurato della rosa catalana.
Quando si parla del Barcellona di oggi, il primo giocatore che viene in mente è probabilmente Lamine Yamal. Talento generazionale: 18 anni compiuti a luglio, più di 80 presenze in maglia blaugrana finora e un Europeo con la Spagna portato a casa lo scorso anno, quando era ancora minorenne e studiava dopo gli allenamenti. Di Yamal se ne parla abbastanza, dalle sue doti calcistiche a tutto ciò che riguarda l’extra-campo, ma in pochi, per quanto meriterebbe, parlano di Raphinha. Il rendimento di Raphinha. È un’opinione impopolare ma nel Barça di Hansi Flick Raphina è stato il giocatore più decisivo, almeno la scorsa stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Barcellona, tutti infuriati sulla situazione Raphinha! Ecco l’indiscrezione dei blaugrana
Leggi anche: Il Senegal lascia le pressioni al Marocco, è uno dei favoriti per la Coppa d’Africa ma pochi ne parlano
Il calciatore di 10 anni diventa virale: Il Barcellona mi ha fatto fuori, Yamal si crede Messi; Yamal a casa ha il suo caganer, la statuetta che lo raffigura mentre fa cacca sul pavimento, suo fratello la adora. Ne scrive Athletic. È una statuina natalizia catalana. Dagli anni '90, è diventato popolare preparare diverse versioni del caganer. Nei mercatini di; Svelato quale squadra tifa la madre di Lamine Yamal nella Coppa d'Africa 2025; Ha 18 anni, ma pensa di essere Messi: il talento tagliato dal Barcellona diventa virale con commenti feroci su Yamal.
Al Barcellona tutti parlano di Yamal, pochi di Raphinha: il brasiliano è uno dei calciatori più sottovalutati - 34 gol e 22 assist non sono bastati per il podio al Pallone d'oro: è arrivato quinto. ilnapolista.it
Uno studio rivela: Yamal e Vinicius i più bersagliati sui social in Spagna, con messaggi d’odio agghiaccianti… - I due giovani assi sono i calciatori maggiormente presi di mira, ma anche Barcellona e Real Madrid sono sotto tiro ... corrieredellosport.it
Lamine Yamal spiazza tutti ai Globe Soccer Awards: la risposta che fa ridere Cristiano Ronaldo - Tra premi e sorrisi a Dubai, il gioiello blaugrana Lamine Yamal sorprende ai Globe Soccer Awards con una risposta fuori dagli schemi ... fanpage.it
Quest’anno il Capodanno lo festeggiamo davvero *ntà Ghiazza*, tutti insieme, nel cuore di Barcellona Pozzo di Gotto. Un Capodanno tutto *made in Barcellona P.G.*: la nostra piazza, la nostra gente, le nostre attività, la nostra energia. Dalle 23:30 piazza Duo - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.