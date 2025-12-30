Aiuto per casa e lavoro alle vittime di violenza Rinnovato il protocollo

È stato rinnovato per altri quattro anni il protocollo d’intesa tra enti e associazioni dedicato all'assistenza delle donne vittime di violenza. L’accordo, sottoscritto il 18 dicembre 2023, rafforza la collaborazione tra le diverse realtà impegnate ad offrire supporto e assistenza sia in ambito domestico che lavorativo. Questo percorso mira a garantire un intervento più efficace e coordinato per le donne che affrontano situazioni di violenza.

Tanti enti ed associazioni insieme per aiutare le donne che hanno subito violenza. È stato rinnovato per i prossimi quattro anni il protocollo d'intesa sottoscritto per la prima volta il 18 dicembre 2023. "All'interno di questo accordo – ha detto l'assessora alle Pari opportunità Alessandra Fuccillo alla presenza dell'assessore ai Servizi sociali Francesco Brendolise – si sviluppano tutti i nostri progetti condivisi. Dopo l'uscita delle donne dalla violenza, c'è l'esigenza di rafforzare l' autonomia abitativa ed economica. Questo è un passaggio fondamentale perché i nostri interventi abbiano un senso".

