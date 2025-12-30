Aiuto all’Africa Razize ora va in gol con la solidarietà

Horizons Solidaires, fondata da Razize Adjiyo, è un’ong con dieci anni di impegno nel supporto alle comunità africane. Con radici togolesi e una presenza consolidata in Italia, l’organizzazione si dedica a progetti di solidarietà e sviluppo sostenibile. La sua missione è promuovere azioni concrete per migliorare le condizioni di vita in Africa, unendo competenza e passione per un aiuto duraturo e significativo.

È appena nata, ma è già grande, con un decennio alle spalle, Horizons Solidaires, l'ong (organizzazione non governativa) presieduta e fondata da Razize Adjiyo, radici del Togo ma sondriese da ben 25 dei suoi 32 anni. Ex giocatore di calcio, talentuoso atleta – ottimo runner nonché attuale campione provinciale sugli 800 metri – alle ultime elezioni amministrative si è messo in gioco anche come candidato nella lista di Simone Del Curto. Pur lavorando è riuscito a laurearsi in Scienze Economiche e, soprattutto, appena ha potuto non si è mai girato dall'altra parte. "Dal gennaio 2016 ho cominciato a raccogliere materiale come vestiti, libri e denaro che poi i miei genitori quando tornavano in Togo, a Lomé, per le vacanze provvedevano a distribuire.

