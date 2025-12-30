Agricoltura prorogata scadenza per richiesta di saldo dei bandi Pnrr meccanizzazione e frantoi oleari

Il Ministero ha prorogato la scadenza per la presentazione delle richieste di saldo relative ai bandi Pnrr dedicati alla meccanizzazione agricola e ai frantoi oleari. La misura, definita tramite decreto ministeriale, offre alle imprese agricole più tempo per completare le procedure di rendicontazione e beneficiare delle risorse messe a disposizione. Questa proroga mira a favorire la corretta gestione e l’accesso ai finanziamenti pubblici nel settore agricolo.

Con decreto ministeriale è stata prorogata la scadenza per la presentazione della richiesta di saldo dei bandi “Pnrr meccanizzazione” e “Pnrr frantoi oleari.” La Regione concederà ai beneficiari la proroga massima, prevista per il 27 marzo 2026. A oggi le richieste presentate ammontano a più del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Agricoltura, prorogata la scadenza per il saldo di due bandi Pnrr Leggi anche: Un passo avanti per sostenibilità: più tempo per innovare i frantoi oleari: Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bando PNRR Ammodernamento delle macchine agricole: proroga al 27 febbraio 2026 per la presentazione delle domande di pagamento del saldo; Senato - Legge Bilancio, Confagricoltura: “Bene la cancellazione del divieto di compensazione dei crediti d’imposta. Ma si poteva fare di più” - Comunicati; Manovra, Coldiretti: da Zes agricola a semplificazioni rifiuti, misure importanti per aziende; Aifo: con proroga bando investimenti Pnrr più tempo per frantoi. Agricoltura, prorogata la scadenza per il saldo di due bandi Pnrr - La nuova data fissata al 27 marzo 2026: l'obiettivo è raggiungere il target con oltre il 50% delle richieste già presentate ... agrigentonotizie.it

Agricoltura: Pnrr, più tempo per i frantoi. Prorogati i termini del bando da 100 milioni di euro - Più tempo per 513 frantoi oleari italiani impegnati negli investimenti del PNRR. lopinionista.it

Frantoi, prorogati i termini del bando da 100 milioni di euro - Prorogati i termini del bando da 100 milioni di euro per l'ammodernamento dei frantoi oleari: ieri il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida ha in ... ansa.it

Con la Legge di Bilancio continuiamo a dare risposte concrete all’agricoltura e alla pesca. Meno tasse per chi lavora la terra, blindate le agevolazioni per il gasolio agricolo, rifinanziata la Carta Dedicata a Te per sostenere le famiglie, ZES Agricola prorogata p - facebook.com facebook

Altri 50 milioni per la #Zes e la proroga sulle #Tea: tutte le misure per l’ #agricoltura della #Manovra2026. @FrancescoLollo1: “continuiamo a dare risposte concrete al #settoreprimario. Dall’inizio del mandato resi disponibili 15 miliardi di euro”, winenews.it/it/a x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.