Agricoltura prorogata la scadenza per il saldo di due bandi Pnrr

Il Governo ha prorogato con un decreto ministeriale i termini per il saldo dei bandi Pnrr dedicati alla meccanizzazione agricola e ai frantoi oleari. La nuova scadenza offre alle imprese più tempo per completare le procedure di richiesta, favorendo la partecipazione e il completamento degli investimenti previsti. La proroga rappresenta un’opportunità per gli operatori del settore di finalizzare le pratiche in modo più agevole e puntuale.

Con un decreto ministeriale è stata prorogata la scadenza per la presentazione della richiesta di saldo dei bandi "Pnrr meccanizzazione" e "Pnrr frantoi oleari". La Regione concederà ai beneficiari la proroga massima, fissata al 27 marzo 2026.Attualmente le richieste presentate superano il 50%.

Agricoltura: Pnrr, più tempo per i frantoi. Prorogati i termini del bando da 100 milioni di euro - Più tempo per 513 frantoi oleari italiani impegnati negli investimenti del PNRR. lopinionista.it

