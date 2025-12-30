Agri Flor lascia Perugia | via l’impianto di compostaggio di Villa Pitignano Esulta il comitato antipuzza

Agri Flor srl ha concluso le proprie attività a Villa Pitignano, lasciando il sito di compostaggio a Perugia. La decisione riguarda l’impianto di trattamento dei rifiuti verdi, che il comitato antipuzza aveva seguito da vicino. Questa scelta segna un cambiamento importante per la zona e per la gestione dei rifiuti nel territorio, con possibili ripercussioni sulle attività locali e sulle future politiche ambientali.

Agri Flor srl, l'azienda che a Villa Pitignano lavorava i rifiuti verdi per produrre compost, lascia Perugia. Lo comunica la società stessa, confermando l'attuazione di un piano di dismissione avviato nel 2022 e il definitivo trasferimento dell'impianto fuori dalla regione Umbria.

