Agnelli | dove sono i dipinti pregiati presenti nel testamento?

Nel testamento di Gianni Agnelli sono menzionati circa 35 dipinti di valore, ma attualmente non è nota la loro ubicazione. Si ipotizza che alcuni possano trovarsi in Svizzera, anche se non ci sono conferme ufficiali. La ricerca sui beni artistici lasciati dall’imprenditore continua, e le informazioni disponibili rimangono limitate.

Eredità Agnelli: «Altri 22 quadri scomparsi, ora sono 35», l’inchiesta si allarga. Il Pm vuole la confisca - Indizi nuovi, una lista più lunga, e un sospetto che prende corpo: nella collezione d’arte riconducibile alla famiglia Agnelli i quadri mancanti non sono più 13, ma 35. msn.com

Eredità Agnelli, contenzioso con gli Elkann. Spariti 35 quadri. Il pm vuole la confisca - Le indagini della Procura di Roma sulle opere d’arte tolte dall’asse ereditario. ilcorrieredelgiorno.it

