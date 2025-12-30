Aggressione a un minore | Moscatiello respinge le accuse

Gianluca Moscatiello di Atripalda ha dichiarato di non essere responsabile dell'aggressione a un minore di 17 anni avvenuta a Torino, dopo un alterco con suo figlio. L'ex collaboratore di giustizia ha negato le accuse che lo vedrebbero coinvolto nell'episodio, precisando la propria posizione. La vicenda, ancora sotto indagine, coinvolge direttamente Moscatiello e il suo ruolo nella vicenda.

Gianluca Moscatiello, originario di Atripalda e già collaboratore di giustizia, ha respinto ogni accusa di essere l’ideatore della spedizione punitiva ai danni di un ragazzo di 17 anni a Torino, avvenuta in seguito a un alterco con suo figlio. L’uomo, condannato in passato per associazione a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Aggressione a un minore: Moscatiello respinge le accuse Leggi anche: Aggressione in stazione. Due agenti a processo per le botte a un minore Leggi anche: L'inchiesta sulla sanità, D'Alcontres respinge tutte le accuse Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. #Napoli - Quattro minorenni sono stati fermati dopo l’aggressione a Bruno Petrone, 18enne promessa del calcio, avvenuta durante la movida nel quartiere Chiaia. #BrunoPetrone #Aggressione #Napoli #Movida #Cronaca #PromessaCalcio #Giovane #NanoT - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.