Aggredito e preso a schiaffi per 50 euro | 21enne denunciato per rapina
Un giovane di 21 anni è stato denunciato dai Carabinieri di San Pancrazio per aver commesso una rapina ai danni di un 26enne parmigiano. L’episodio si è verificato dopo una discussione per un importo di 50 euro, durante la quale il 21enne ha aggredito e schiaffeggiato la vittima. L’indagine ha portato all’identificazione e alla denuncia dell’autore, garantendo così il rispetto della legge.
I Carabinieri della Stazione di San Pancrazio hanno denunciato un 21enne italiano per rapina ai danni di un 26enne parmigiano.L'indagine è stata avviata a seguito della denuncia presentata il 27 dicembre dalla vittima presso la caserma di San Pancrazio.Secondo la ricostruzione dei fatti, nella. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
