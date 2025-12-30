Aggredito e preso a schiaffi per 50 euro | 21enne denunciato per rapina

Un giovane di 21 anni è stato denunciato dai Carabinieri di San Pancrazio per aver commesso una rapina ai danni di un 26enne parmigiano. L’episodio si è verificato dopo una discussione per un importo di 50 euro, durante la quale il 21enne ha aggredito e schiaffeggiato la vittima. L’indagine ha portato all’identificazione e alla denuncia dell’autore, garantendo così il rispetto della legge.

