Aggredisce una transessuale e cerca di rapinarla intervengono le Volanti
Lunedì sera, le Volanti della Questura di Rimini sono intervenute a Marebello, dove una donna transessuale peruviana ha richiesto assistenza, segnalando di essere stata aggredita e tentata di rapina all'incrocio tra le vie Regina Margherita e Trapani. L'intervento ha consentito di gestire la situazione e avviare le procedure di tutela e accertamento dei fatti.
Nella serata di lunedì le Volanti della Questura di Rimini sono dovute intervenire a Marebello dove una transessuale peruviana ha chiesto aiuto sostenendo di essere stata aggredita mentre si trovava all'incrocio tra le vie regina Margherita e Trapani. Quando la pattuglia è arrivata sul posto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Lavavetri si picchiano al semaforo: intervengono le volanti e due ambulanze
Leggi anche: Iva Zanicchi cade mentre cerca di salutare i fan, i carabinieri intervengono per aiutarla a rialzarsi
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.