Aggredisce una transessuale e cerca di rapinarla intervengono le Volanti

Lunedì sera, le Volanti della Questura di Rimini sono intervenute a Marebello, dove una donna transessuale peruviana ha richiesto assistenza, segnalando di essere stata aggredita e tentata di rapina all'incrocio tra le vie Regina Margherita e Trapani. L'intervento ha consentito di gestire la situazione e avviare le procedure di tutela e accertamento dei fatti.

