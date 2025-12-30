Agapè Lounge & Bistrot presenta In giro per Avellino
Il 30 dicembre 2025, Agapè Lounge & Bistrot ospita una nuova tappa di “In giro per Avellino”, un evento che combina un ambiente moderno, cocktail selezionati e DJ set di qualità. Un’occasione per vivere un momento di relax e convivialità nel cuore della città, in un’atmosfera sobria e raffinata.
Martedì 30 dicembre 2025, Agapè Lounge & Bistrot ospita una nuova tappa di “In giro per Avellino”, evento che unisce atmosfera contemporanea, cocktail d’autore e DJ set di qualità.Protagonisti della consolle saranno Luca Frisetti e Daniele Damaso. Un viaggio musicale pensato per accompagnare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Ritorna il Venerdì (IN) città Agapè Lounge presenta una serata che unisce gusto, musica e atmosfera esclusiva! Start ore 20:30 – Ingresso Libero prenotazione Tavoli cena e apericena con menù alla carta, drink & champagneria Selezione mu - facebook.com facebook
