Agapè Lounge & Bistrot presenta In giro per Avellino

Il 30 dicembre 2025, Agapè Lounge & Bistrot ospita una nuova tappa di “In giro per Avellino”, un evento che combina un ambiente moderno, cocktail selezionati e DJ set di qualità. Un’occasione per vivere un momento di relax e convivialità nel cuore della città, in un’atmosfera sobria e raffinata.

Martedì 30 dicembre 2025, Agapè Lounge & Bistrot ospita una nuova tappa di “In giro per Avellino”, evento che unisce atmosfera contemporanea, cocktail d’autore e DJ set di qualità.Protagonisti della consolle saranno Luca Frisetti e Daniele Damaso. Un viaggio musicale pensato per accompagnare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Agapè Lounge & Bistrot presenta "In giro per Avellino" Leggi anche: La musica live protagonista da Agapè Lounge con Berlino84 Leggi anche: APP Avellino Prende Parte presenta ‘Avellino Lettera32’ La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ritorna il Venerdì (IN) città Agapè Lounge presenta una serata che unisce gusto, musica e atmosfera esclusiva! Start ore 20:30 – Ingresso Libero prenotazione Tavoli cena e apericena con menù alla carta, drink & champagneria Selezione mu - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.