Affari Tuoi Raffaella zittisce Herbert Ballerina | I soldi non sono nostri
Durante la puntata di Affari Tuoi del 29 dicembre, condotta da Stefano De Martino, si è verificato un momento significativo tra Raffaella e Herbert Ballerina. Raffaella ha evidenziato come i soldi in gioco non siano di proprietà dei partecipanti, sottolineando l’aspetto legato alla gestione e alla responsabilità delle somme. Incentrata sulla figura di Giancarlo, rappresentante della Puglia, la puntata ha offerto spunti di riflessione sul valore e sull’importanza delle risorse coinvolte nel gioco.
Nella puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino del 29 dicembre, il protagonista è stato Giancarlo, rappresentante della Puglia. Originario di Cerignola e residente a Trani, lavora nel settore alimentare ed è attualmente in pausa per aprire una gastronomia. Ha giocato accompagnato dalla compagna Raffaella: i due si sono sposati 25 anni fa, poi separati, e ora sono di nuovo fidanzati, convivendo a giorni alterni per evitare la monotonia.Giancarlo ha scelto il pacco numero 12. Nei primi sei tiri ha eliminato 75.000, 10, 500, 100.000 e 1 euro, più Gennarino (che gli ha fruttato 1.000 euro di jackpot). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Affari tuoi nel caos, minaccia choc al Dottore: "Ti lasciamo in mutande". De Martino interviene: "Basta discutere" - Nella nuova puntata del 29 dicembre Giancarlo, accompagnato dalla moglie Raffaella, torna a casa con 44mila euro offerti dal Dottore ... libero.it
Affari Tuoi, gli sposi-fidanzati cedono all’offerta del Dottore: De Martino si sbagliava - I concorrenti della Puglia riescono a portare a casa un bel gruzzolo, mentre De Martino sbaglia tutto e si lascia andare a una battuta sul matrimonio. dilei.it
Chi è Raffaella, compagna di Giancarlo della Puglia ad Affari tuoi - Nella puntata di Affari tuoi in onda lunedì 29 dicembre, la vera protagonista accanto al pacco della Puglia è Raffaella. tag24.it
«Si può dire che il matrimonio è la tomba dell’amore. » Con questa battuta pungente di Stefano De Martino, si è aperta la serata di Giancarlo ad "Affari Tuoi", andata in onda il 29 dicembre 2025. Giancarlo, originario della Puglia e oggi a Trani dove lavora nel - facebook.com facebook
