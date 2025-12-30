Affari Tuoi Raffaella zittisce Herbert Ballerina | I soldi non sono nostri

Durante la puntata di Affari Tuoi del 29 dicembre, condotta da Stefano De Martino, si è verificato un momento significativo tra Raffaella e Herbert Ballerina. Raffaella ha evidenziato come i soldi in gioco non siano di proprietà dei partecipanti, sottolineando l’aspetto legato alla gestione e alla responsabilità delle somme. Incentrata sulla figura di Giancarlo, rappresentante della Puglia, la puntata ha offerto spunti di riflessione sul valore e sull’importanza delle risorse coinvolte nel gioco.

Nella puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino del 29 dicembre, il protagonista è stato Giancarlo, rappresentante della Puglia. Originario di Cerignola e residente a Trani, lavora nel settore alimentare ed è attualmente in pausa per aprire una gastronomia. Ha giocato accompagnato dalla compagna Raffaella: i due si sono sposati 25 anni fa, poi separati, e ora sono di nuovo fidanzati, convivendo a giorni alterni per evitare la monotonia.Giancarlo ha scelto il pacco numero 12. Nei primi sei tiri ha eliminato 75.000, 10, 500, 100.000 e 1 euro, più Gennarino (che gli ha fruttato 1.000 euro di jackpot). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

