Nella puntata di questa sera di Affari tuoi, il quiz condotto da Stefano De Martino su Rai 1, i telespettatori sono già coinvolti in discussioni e commenti su X, mentre si avvicina la chiusura delle Marche nel 2025. L’atmosfera è di attesa e curiosità, con il pubblico che segue con interesse le dinamiche dello show e le possibili novità in arrivo.

"Stasera chiude il 2025 le Marche", "Nooo perdiamo già le Marche". I telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, non fanno in tempo a sintonizzarsi e iniziano già a commentare scatenati su X. "Ah gioca il mio conterraneo", scrive un appassionato in tempo reale, non appena De Martino annuncia il concorrente di martedì 30 dicembre, Roberto, militare dalle Marche. E quasi tutti si concentrano sul suo "accento insuperabile". "Il concorrente delle Marche è simpatico", "Ma parla davvero così o fa finta?", "Mammamia che grezzo ", "Proprio una roba anni 50", "Stasera Stefano e Herbert si divertiranno un mondo a perculare il pacchista", "Questo ragazzo mi ha sempre fatto simpatia, non so perché. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, "ma fa finta?": Roberto manda tutti in tilt

