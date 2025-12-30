Affari Tuoi la puntata del 30 dicembre | Roberto da Tolentino vince 100mila euro con un cambio dell'ultimo minuto
Nella puntata di Affari Tuoi del 30 dicembre, Roberto da Tolentino ha ottenuto una vincita di 100mila euro scegliendo di accettare il cambio proposto dal Dottore negli ultimi istanti. La decisione ha concluso una sfida caratterizzata da suspense e strategia, lasciando il pubblico con un risultato inaspettato.
