Adolescenti rapinati da coetanei | con il denaro comprano birra al supermercato

Venerdì 26 dicembre ad Albino, due adolescenti sono stati vittima di una rapina da parte di coetanei. I giovani, in possesso di denaro, avevano acquistato birra al supermercato quando sono stati avvicinati e minacciati. L’intervento dei carabinieri della Compagnia di Clusone ha consentito di gestire l’evento e avviare le indagini necessarie per ricostruire la dinamica.

Albino. Nel pomeriggio dì venerdì 26 dicembre i carabinieri della Compagnia di Clusone sono intervenuti ad Albino per una rapina ai danni di due adolescenti. I genitori delle vittime, raggiunti i figli nel piazzale del Val Seriana Centre, hanno allertato le forze dell’ordine dopo aver rincorso e bloccato due dei giovani appartenenti al gruppo dei coetanei che, poco prima, aveva commesso la rapina. Le indagini sono in corso, anche con il supporto dei filmati della videosorveglianza, per identificare i coinvolti e accertarne eventuali responsabilità. La decina di adolescenti del gruppo si sarebbe fatta consegnare il denaro dalle due vittime – circa cinquanta euro in tutto – con minacce verbali e alludendo che avrebbero potuto passare ad atti violenti con coltelli e lame nascoste nelle tasche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Ruba birra al supermercato e spruzza spray urticante contro il personale Leggi anche: Ruba alcolici al supermercato, poi scaglia una birra contro l’agente Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Adolescenti rapinati da coetanei: con il denaro comprano birra al supermercato - I genitori delle vittime, raggiunti i figli nel piazzale del Val Seriana Centre, hanno allertato le forze dell’ordine dopo aver rincorso e bloccato due dei giovani appartenenti al gruppo dei coetanei ... bergamonews.it

++ UN'OASI DI RELAX PER GLI ADOLESCENTI CHE VIVONO UN PERIODO DI FRAGILITA' ++ https://www.friulioggi.it/udine/stanza-relax-ragazzi-neuropsichiatria-gervsutta-abio-centro-diurno-24-dicembre-2025 #friuli #friulioggi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.