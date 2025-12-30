Adesso Riformisti per Sansepolcro esprime delusione per la mancata approvazione dei propri cinque emendamenti al bilancio e al Documento Unico di Programmazione. La decisione ha portato a una significativa riduzione del confronto tra le parti, limitando le opportunità di dialogo e di miglioramento delle proposte. La posizione sottolinea l’importanza di un dialogo istituzionale aperto e costruttivo per il benessere della comunità.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – Adesso Riformisti per Sansepolcro: “Bilancio e Dup: i nostri cinque emendamenti respinti, confronto azzerato. Ora saremo ancora più intransigenti nel controllo dell’azione amministrativa” Nel Consiglio comunale di ieri sera, 29 Dicembre, l’Amministrazione ha respinto tutti e cinque gli emendamenti presentati dal gruppo Adesso Riformisti al Bilancio di previsione, al DUP e al Piano degli investimenti, nonostante si trattasse di proposte puntuali, tecnicamente corrette e pienamente compatibili con gli equilibri di bilancio, come espresso dal parere favorevole della ragioneria alle nostre proposte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Adesso Riformisti per Sansepolcro: “Bilancio e Dup: i nostri cinque emendamenti respinti, confronto azzerato”

Leggi anche: Pediatra, scuola, patrimonio storico, sicurezza per Sansepolcro. Le proposte di Adesso Riformisti

Leggi anche: Adesso Riformisti per Sansepolcro: “Dal Consiglio comunale risposte e impegni su pediatria, scuola, patrimonio e sicurezza”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Adesso Riformisti per Sansepolcro: “Dal pediatra alla scuola, dal patrimonio storico alla sicurezza dei quartieri, le priorità concrete della città” - Arezzo, 26 novembre 2025 – Adesso Riformisti per Sansepolcro: “Dal pediatra alla scuola, dal patrimonio storico alla sicurezza dei quartieri, portiamo in Consiglio le priorità concrete della città”. lanazione.it

Adesso Riformisti per Sansepolcro: “Dal Consiglio comunale risposte e impegni su pediatria, scuola, patrimonio e sicurezza” - Arezzo, 1 dicembre 2025 – Adesso Riformisti per Sansepolcro: “Dal Consiglio comunale risposte e impegni sui temi portati da Adesso Riformisti: pediatria, scuola, patrimonio e sicurezza”. lanazione.it

Nasce Mantova Adesso, la lista civica che riunisce riformisti, socialisti, liberali e radicali. - facebook.com facebook