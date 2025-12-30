Addio Juve rischia di saltare tutto | È tutto falso

In casa Juventus si continua a discutere delle trattative per i rinnovi contrattuali, con alcune voci di stallo e possibili cambi di direzione. Tuttavia, l’agente del giocatore interviene per chiarire la situazione, sottolineando che molte illazioni sono infondate. La questione resta aperta e di attualità anche per altre società di Serie A, mantenendo alta l’attenzione sulla stabilità del club e sui futuri sviluppi.

In casa bianconera si parla di stallo sulla firma e il pericolo di un ritorno in patria, ma l'agente prende la parola La questione rinnovi resta d'attualità per tante società di Serie A, ovviamente Juve compresa. Alla Continassa in queste settimane continua a esserci un discorso aperto sul futuro di Weston McKennie, in scadenza di contratto a giugno. Se fino a qualche mese fa si parlava di un addio quasi scritto per l'americano, che però è rimasto importantissimo per la squadra e come sempre si è ritagliato uno spazio di assoluto rilievo. Damien Comolli (Ansafoto) – calciomercato.it Per questo la sua permanenza è tornata di grande attualità e sembrava lo scenario più probabile, ma nelle ultime ore si è parlato di un nuovo allontanamento in seguito allo stallo sul rinnovo, anche per questioni legate alle commissioni per gli agenti.

