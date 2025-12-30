Addio Baghetti Cantava l’amore per la sua città

Trezzo sull’Adda piange la scomparsa di Giuseppe Baghetti, artista e artigiano stimato, morto a 88 anni. Figura amata dalla comunità, Baghetti ha dedicato la sua vita alla valorizzazione della tradizione locale, esprimendo il suo amore per la città attraverso il suo lavoro. La comunità si unisce nel ricordo di un uomo che ha lasciato un segno significativo nel territorio e nella cultura locale.

Addio a Giuseppe Baghetti (nella foto, con il sindaco Diego Torri), Trezzo sull'Adda piange il "suo" amato artista-artigiano, morto a 88 anni. Schivo, ma attivo, entusiasta e al lavoro sui nuovi progetti fino all'ultimo, cantore della sua amatissima città e anche della sua gente che ha raccontato nel libro "Cara Martina" dedicato alla nipote, nel quale ha tracciato con maestria uno spaccato del Novecento in questo scorcio di Lombardia. Con le sue opere aveva abbellito Vicolo Ghiaccio dove ha sempre abitato, una trentina di dipinti arricchiti da versi dialettali con traduzione in italiano per tenere viva la vita di una volta, il legame con il fiume, gli aromi tipici a cominciare dalla cassoeula.

