Addio alle buste gialle | a Treviglio le multe viaggiano… online

A Treviglio, le notifiche delle multe della polizia locale stanno passando dalle tradizionali raccomandate cartacee a un sistema digitale. Questa novità permette di ricevere gli avvisi direttamente via email o tramite piattaforme online, semplificando e accelerando il processo di comunicazione. Un cambiamento che mira a rendere più efficiente la gestione delle sanzioni, riducendo l’uso della posta tradizionale e favorendo una comunicazione più immediata.

Treviglio. Cara e vecchia raccomandata, addio. A Treviglio le multe della polizia locale arrivano sempre più spesso in formato digitale e sempre meno attraverso il servizio postale. Il Comune sta puntando infatti sulla piattaforma nazionale PagoPA – Send (Servizio Notifiche Digitali), riducendo progressivamente l’invio dei verbali tramite raccomandata. Un cambio di passo che si inserisce a pieno titolo in un più ampio processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, che punta a rendere più rapida ed efficiente la comunicazione con i cittadini “per accelerare – spiega il comandante della polizia locale Giovanni Vinciguerra – il rapporto tra Comune e utenti, che devono diventare cittadini sempre più digitali”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Addio al parcheggio libero delle auto Enjoy, rischio multe con le nuove regole: le novità sui pagamenti e l’accesso alle Ztl Leggi anche: Le nuove regole per pubblicare online: chi riguarda e cosa si deve fare per evitare le multe Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Addio alle buste gialle: a Treviglio le multe viaggiano… online. Addio alle buste gialle: a Treviglio le multe viaggiano… online - Le notifiche dei verbali della polizia locale passano dal cartaceo al digitale: meno raccomandate, costi ridotti e comunicazioni più rapide ... bergamonews.it

Sarà che non ci capisco niente di arte contemporanea ma cinque buste messe così al Moma di New York qualcosa rappresenteranno, ma cosa #fblifestyle - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.