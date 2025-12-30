Addio al fondatore del Calcit Bettacchioli e l’associazionismo Il ricordo di Meoni e Torre

La Valdichiana ricorda Pasqualino Bettacchioli, figura di spicco nel mondo dell’associazionismo e del volontariato. Fondatore e presidente storico del Calcit, il suo contributo ha lasciato un’impronta significativa nella comunità locale. Con il passare degli anni, il suo impegno e dedizione continueranno a essere un esempio per chi si dedica al bene comune. Un saluto a un uomo che ha fatto della solidarietà il suo impegno di vita.

La Valdichiana piange Pasqualino Bettacchioli (nella foto a sinistra), figura storica dell'associazionismo e del volontariato, fondatore e presidente storico del Calcit. Con la sua scomparsa, avvenuta all'età di 88 anni, il territorio perde uno dei protagonisti più autentici dell'impegno civile e della solidarietà concreta. Il Calcit Valdichiana si stringe attorno alla famiglia Bettacchioli per la perdita dell'amico Pasquale, conosciuto da tutti come Pasqualino, che nel 1992 diede vita al Calcit Cortona, poi divenuto Calcit Valdichiana. Un percorso lungo oltre trent'anni, durante il quale Bettacchioli ha rappresentato il punto di riferimento di un'associazione cresciuta grazie alla sua visione, alla sua determinazione e alla capacità di coinvolgere un'intera comunità nella lotta contro i tumori.

Addio a Bettacchioli, una vita di iniziative per la battaglia contro i tumori: diagnostica e cure domiciliari - Aveva fondato il Calcit (Comitato autonomo per la lotta contro i tumori) prima di Cortona poi della Valdichiana e ne era stato presidente fino a che l'età glielo aveva ... corrierediarezzo.it

Cortona, il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Pasqualino Bettacchioli - Meoni: «Persona esemplare per impegno e passione nei confronti della comunità» ... msn.com

