Addio a una leggenda del calcio | il triste annuncio è appena arrivato lottava con la malattia

È giunta la notizia della scomparsa di Enrique Collar, ex calciatore dell’Atletico Madrid, all’età di 91 anni. Dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer, il mondo del calcio e i tifosi piangono la perdita di una figura storica, simbolo di passione e dedizione. La sua morte rappresenta un momento di riflessione sulla fragilità umana e il valore di un’eredità sportiva che rimarrà nel cuore di molti.

L' Atletico Madrid, il calcio spagnolo e gli appassionati di tutto il mondo piangono Enrique Collar, ex stella dei Colchoneros scomparso all'età di 91 anni dopo una lunga convivenza con l' Alzheimer. "El Niño", come era conosciuto da tutti, si è spento nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, come comunicato dalla famiglia e dal club biancorosso sui social. Enrique Collar è stato una vera leggenda dell'Atletico Madrid, dove ha giocato per 16 stagioni, collezionando 470 presenze e segnando 105 goal. Classe 1934, sin dall'inizio della carriera gli venne affibbiato il soprannome " El Niño " per la sua giovanile apparenza fisica: basso, leggero ed esile, sembrava un ragazzino.

