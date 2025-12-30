Addio a Tizzano l' asso del canottaggio

È scomparso Davide Tizzano, ex atleta e campione di canottaggio, all’età di 57 anni. Dopo una lunga malattia, che ha compromesso il suo stato di salute, Tizzano ha mantenuto intatte la passione e la lucidità. La sua figura rimane un punto di riferimento nel mondo dello sport italiano, simbolo di impegno e dedizione. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per gli appassionati e gli sportivi.

Davide Tizzano se n?è andato a 57 anni, dopo una lunga malattia che ne ha minato il fisico ma non le idee. Idee rimaste lucide fino all?ultimo, come nell?ultima intervista. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

