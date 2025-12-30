Addio a don Giovanni Torresani per decenni riferimento dei cattolici della Val di Sole
La comunità della Val di Sole piange la perdita di don Giovanni Torresani, figura di riferimento per molti cattolici della zona. Deceduto lo scorso 28 dicembre all’età di 89 anni all’ospedale di Cles, il sacerdote lascia un’importante eredità spirituale e umana. La Chiesa trentina si unisce nel cordoglio per la scomparsa di un religioso stimato, che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità.
Chiesa trentina in lutto per la morte, avvenuta lo scorso 28 dicembre all’età di 89 anni, di don Giovanni Torresani; il parroco è scomparso all’ospedale di Cles, dove era ricoverato da qualche giorno.Chi eraNato a Spormaggiore, don Torresani venne ordinato sacerdote a Trento il 7 aprile 1962. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Addio a don Giovanni Torresani. Aveva 89 anni; Ossana, addio a don Giovanni Torresani; Ossana piange la scomparsa di don Giovanni Torresani. Aveva 89 anni
