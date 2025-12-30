Addio a Davide Tizzano morto a 57 anni per leucemia il Presidente di Federcanottaggio 2 volte oro olimpico | nel 2023 il trapianto di staminali

È deceduto a 57 anni Davide Tizzano, presidente di Federcanottaggio e due volte campione olimpico, vincitore a Seul 1988 e Atlanta 1996. Dopo anni di battaglie contro una grave leucemia, nel 2023 aveva affrontato un trapianto di staminali. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello sport e della canottaggio.

Vincitore per ben due volte della medaglia d'oro prima a Seul nel 1988 e poi ad Atlanta otto anni dopo, Tizzano è morto dopo anni di battaglia contro una grave forma di tumore. Nel giugno 2023 era stato ricoverato al Cardarelli di Napoli per sottoporsi, tre settimane, a trapianto di cellule staminal. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Davide Tizzano, morto a 57 anni per leucemia il Presidente di Federcanottaggio 2 volte oro olimpico: nel 2023 il trapianto di staminali Leggi anche: Morto Davide Tizzano, presidente della Federcanottaggio e due volte oro olimpico: aveva 57 anni Leggi anche: È morto Davide Tizzano, doppio oro olimpico e presidente della Federcanottaggio: aveva 57 anni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Canottaggio: addio a Davide Tizzano, oro olimpico a Seul e Atlanta; Davide Tizzano morto a 57 anni, addio al presidente di Federcanottaggio: fu due volte oro alle Olimpiadi; È morto Davide Tizzano, presidente di Federcanottaggio e due volte oro Olimpico; Davide Tizzano, addio al presidente della Federcanottaggio e doppio campione olimpico. Chi era. Lutto nello sport italiano, è morto Davide Tizzano - Davide Tizzano, 57 anni, napoletano, era stato eletto poco più di un anno fa presidente della Federazione Italiana Canottaggio, prendendo il posto. tuttomercatoweb.com

Morto Davide Tizzano, Peppe Abbagnale: «Io e Davide, nemici-amici» - Il campionissimo di Castellammare ha vissuto da vicino e da lontano ogni momento della vita di ... ilmattino.it

Davide Tizzano morto a 57 anni, addio al presidente di Federcanottaggio: fu due volte oro alle Olimpiadi - Si è spento a 57 anni Davide Tizzano, leggenda del canottaggio italiano: la carriera del due volte oro olimpico e il cordoglio delle istituzioni ... virgilio.it

ADDIO DAVIDE, GRAZIE DI CUORE PER IL CAMPIONE E L’UOMO CHE SEI STATO Al termine di una giornata già caotica di suo, la notizia che non avremmo mai voluto leggere è quella della scomparsa di Davide Tizzano, Presidente della Federazione Italia - facebook.com facebook

Addio Davide Tizzano Presidente della Federazione Italiana Canottaggio. Atleta e dirigente sportivo di altissimo livello. Un creatore di eventi spettacolari nei quali mi ha coinvolto. Davide hai sempre vogato in testa, da vero leader di una vita vincente x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.