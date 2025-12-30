È venuta a mancare Carolina Nicchia, 64 anni, nota per aver partecipato alla class action contro Pfizer riguardo agli effetti collaterali del vaccino Covid. Tra le sue ultime comunicazioni, un messaggio in cui descriveva la perdita della salute e difficoltà respiratorie, affermando:

Tra le ultime comunicazioni di Carolina figura questa frase: "Sono in perenne fame d'aria. I miei polmoni non esistono più. Vendicatemi per la salute che mi hanno tolto". Gli effetti avversi del vaccino Covid sono molti, e molte le vittime che chiedono giustizia La morte di Carolina Nicchia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Carolina Nicchia, morta a 64 anni membro class action contro Pfizer per effetti avversi del vaccino Covid, l'ultimo sms: "Mi hanno tolto la salute"

