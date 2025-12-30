Adani non ha dubbi su Spalletti | Fossi nella Juventus gli rinnoverei adesso il contratto in scadenza a giugno per questo motivo

Adani suggerisce alla Juventus di rinnovare subito il contratto di Spalletti, in scadenza a giugno, per consolidare il rapporto con il tecnico. Secondo l’analista, questa scelta aiuterebbe a stabilizzare il progetto e a non condizionare le future decisioni della società legate alla posizione in classifica. Una strategia che mira a rafforzare la continuità e a valorizzare il lavoro svolto dall’allenatore.

Adani consiglia la Juve su Spalletti: prolungare subito il contratto per legittimare il tecnico e non condizionare il futuro al quarto posto. Il futuro della panchina bianconera accende il dibattito tra gli addetti ai lavori e Lele Adani, intervenuto durante l’ultima puntata di “Viva El Futbol”, ha lanciato un appello diretto alla dirigenza in merito al rinnovo di Spalletti con la Juve. Attualmente il tecnico toscano è legato al club da un accordo a breve termine di soli otto mesi, ma per l’opinionista questa precarietà contrattuale rischia di essere controproducente. Secondo l’ex difensore, la società dovrebbe intervenire immediatamente per prolungare l’intesa, senza attendere l’esito incerto della corsa alla qualificazione in Champions League, così da legittimare pienamente il lavoro svolto finora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adani non ha dubbi su Spalletti: «Fossi nella Juventus gli rinnoverei adesso il contratto in scadenza a giugno per questo motivo» Leggi anche: Damiani non ha dubbi: «Corsa a due per questo scudetto. Juventus? Sono un po’ deluso per questo motivo» Leggi anche: Vieri non ha dubbi: «È questo il vero problema della Juventus, è per questo motivo qui che fatica a vincere». L’analisi dell’ex attaccante Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. D'Alessandro: Se Conte rivince lo scudetto statua a Mergellina. Dico lui, davanti a Spalletti e Sarri; Napoli campione, l'abbraccio tra Conte e De Laurentiis al triplice fischio | FOTO. Adani: “La Juventus deve rinnovare il contratto a Spalletti per dare un segnale allo spogliatoio” - Lele Adani, a Viva El Futbol, ha spiegato che la Juventus dovrebbe rinnovare il contratto di Luciano Spalletti: "Per me la Juve ora deve rinnovare il contratto a Spalletto ora, ... tuttojuve.com

Juventus, Cassano: "Spalletti deve sperare che caccino Comolli per rimanere in panchina" - L'ex talento barese Antonio Cassano ha dei dubbi sulla reale fiducia del club nell'ex ct, poi a Viva el Futbol attacca Marotta e l'Inter per la diatriba con Conte ... sport.virgilio.it

Adani: "La Juventus deve tornare ad essere competitiva. Bravo Spalletti a Bologna, David e Openda..." - Ospite de La Nuova DS, Lele Adani ha commentato la prestazione della Juventus che ha portato la vittoria a Bologna: "E' una squadra che deve tornare ad essere competitiva e deve farlo ... tuttojuve.com

Ha detto che il suo valore è inferiore a quello della squadra. " Lele Adani non lascia spazio a dubbi nel commentare le parole di Gasperini dopo Juventus-Roma. Durante la Domenica Sportiva su Rai 2, l’ex difensore ha analizzato la situazione degli attaccanti - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.