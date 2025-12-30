Adani | Il messaggio di Conte su Milan Inter e Juve era per Napoli | non date tutto per scontato

Le parole di Antonio Conte su Milan, Inter e Juventus sono state analizzate da Lele Adani e Antonio Cassano nel corso di Viva El Futbol. Secondo Adani, il messaggio di Conte rivolto a queste grandi squadre avrebbe avuto come destinatario principale il Napoli, ricordando di non dare nulla per scontato nel calcio. Un’osservazione che invita a mantenere attenzione e rispetto in un campionato sempre più competitivo.

Lele Adani e Antonio Cassano hanno parlato a Viva El Futbol in merito alle parole di Conte su Milan, Inter e Juventus. Il commento di Adani e Cassano sulle parole di Conte. Adani ha dichiarato: « Quelle tre squadre da sempre si dividono il potere e i titoli in Italia. Se Conte fa questa sottolineatura, non lo dice direttamente solo all’Inter. Voi siete convinti che non voglia dire qualcosa anche i suoi di Napoli? Ai giornalisti, alla stampa, alla piazza. come a dire se si perdono due partite, vi dimenticate da dove abbiamo cominciato. Non c’è un percorso pluriennale. Vuole dire: non mettete fari agli altri senza dimenticare ciò che stiamo facendo noi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Adani: «Il messaggio di Conte su Milan, Inter e Juve era per Napoli: non date tutto per scontato» Leggi anche: Conte gela il Napoli: «Non siamo al livello di Inter, Juve e Milan. Vi spiego perché» Leggi anche: Chivu a Dazn: «Non mi interessa cosa dice Conte! Noi primi, non era scontato ma stiamo battendo colpo su colpo! Su Esposito…» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Adani: “Conte-Chivu? Cosa penso del monito di Antonio. Ma siete proprio sicuri che…”; Adani: Il Milan ha il suo Lobotka. De Bruyne chi? Il Napoli di Conte ce lo fa dimenticare. Adani: «Il messaggio di Conte su Milan, Inter e Juve era per Napoli: non date tutto per scontato» - Le parole di Lele Adani e Antonio Cassano su Antonio Conte e quanto detto in merito a Inter, Juventus e Milan. ilnapolista.it

Adani: "Quello che sta facendo il Napoli non è scontato, ecco perché Conte ha lanciato quel messaggio" - Nel corso della puntata di Viva 'El Futbol', Lele Adani ha inquadrato così le parole rilasciate da Antonio Conte dopo la vittoria del Napoli sulla Cremonese: "Inter, Milan e Juve si sono divisi da sem ... msn.com

Cassano: «Hojlund ha tritato De Winter e tutto il Milan. Conte un genio, ha vinto lui il match con le sue scelte» - Lele Adani e Antonio Cassano hanno parlato a Viva El Futbol del match tra Napoli e Milan, soffermandosi su Hojlund. ilnapolista.it

ADANI SUL NAPOLI DI CONTE #calcio #adani #seriea #perte #news #conte #napoli

#Adani: "Quello che sta facendo il #Napoli non è scontato, ecco perché #Conte ha lanciato quel messaggio" x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.