Adani convinto | Chivu sta lavorando benissimo e ho percepito una cosa sui giocatori dell’Inter! Poi punge Marotta

Lele Adani ha espresso apprezzamento per il lavoro di Chivu all’Inter, sottolineando un’attenzione particolare ai giocatori nerazzurri. Durante le sue dichiarazioni, l’ex difensore ha anche commentato il recente successo contro l’Atalanta e ha commentato le affermazioni di Marotta nel prepartita, evidenziando un’analisi attenta e rispettosa del momento della squadra e delle dinamiche interne.

Inter News 24 L’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, ha commentato il successo dei nerazzurri contro l’Atalanta e le parole di Marotta nel prepartita. Dagli studi del format Viva el Futbol, Lele Adani è intervenuto con decisione nel dibattito sulla corsa Scudetto, lanciando un messaggio inequivocabile alla dirigenza dell’ Inter. L’ex difensore ha voluto innanzitutto blindare la posizione di Cristian Chivu: al di là della delusione recente in Supercoppa, l’opinionista ritiene che il tecnico rumeno stia svolgendo un lavoro eccellente e, fattore decisivo, goda della stima unanime dello spogliatoio, che lo apprezza sia sotto il profilo tattico che umano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Adani convinto: «Chivu sta lavorando benissimo e ho percepito una cosa sui giocatori dell’Inter!». Poi punge Marotta Leggi anche: Adani convinto dopo il derby: «Una squadra l’ha giocato, l’altra l’ha vinto». Poi spiazza tutti sul difetto principale dell’Inter Leggi anche: Diouf Inter, il centrocampista ha convinto Chivu? Il tecnico sta pensando ad una cosa in vista del Como. Le ultimissime Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Adani: “Cos’ho percepito da più giocatori dell’Inter su Chivu”. E che stilettata a Marotta - Lele Adani elogia Cristian Chivu e punzecchia Beppe Marotta dopo il botta e risposta a distanza con Antonio Conte ... msn.com

Adani: “Conte-Chivu? Cosa penso del monito di Antonio. Ma siete proprio sicuri che…” - A Viva el Futbol, l'ex difensore Lele Adani ha parlato così del botta e risposta a distanza tra Antonio Conte e Cristian Chivu ... msn.com

Adani esalta il 4-0 dell'Inter al Como: "Calcio al massimo livello, da top 3 d'Europa" - L'Inter si gode le ritrovate certezze, rese esplicite dal perentorio 4- m.tuttomercatoweb.com

Da anni Antonino Cannavacciuolo è uno dei giudici di "Masterchef", oltre a essere alla guida di "Cucine da incubo", inizialmente non sembrava però convinto di approdare al cooking show, è lui stesso a raccontarlo. #masterchef #masterchefitalia #antoninoca - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.