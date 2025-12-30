Ad Avellino lo show dei trattori che unisce grandi e piccoli

Il 4 gennaio 2026, ad Avellino, piazza Kennedy si anima con lo show dei trattori, un evento dedicato a grandi e piccoli. A partire dalle ore 18.00, la piazza si trasformerà in un luogo di festa, luci e musica, offrendo un’occasione per condividere un momento di convivialità e interesse per il mondo agricolo. Un appuntamento che unisce tradizione e divertimento nel cuore della città.

Il 4 gennaio 2026, a partire dalle ore 18.00, piazza Kennedy (ex Piazza Macello) ad Avellino si trasformerà in un grande spazio di festa, luci e musica. Un evento pensato per coinvolgere famiglie, bambini e cittadini di tutte le età, dove la campagna incontra la città in un clima di gioia e.

