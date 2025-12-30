Ad Albaredo per San Marco la Festa della Befana tra tradizioni storie e comunità
Ad Albaredo per San Marco, l’Ecomuseo della Valle del Bitto organizza la Festa della Befana, un’occasione per riscoprire tradizioni e storie della comunità locale. Questa iniziativa, parte del progetto “Turismo delle Radici” finanziato dal Ministero della Cultura e Regione Lombardia, si svolgerà sabato 6 gennaio, offrendo un momento di incontro e condivisione tra residenti e visitatori, nel rispetto delle radici e della cultura del territorio.
L’Ecomuseo della Valle del Bitto di Albaredo conclude le attività legate al Bando “Turismo delle Radici”, finanziato dal Ministero della Cultura e da Regione Lombardia, con un appuntamento profondamente radicato nella tradizione locale: la Festa della Befana, in programma sabato 6 gennaio ad. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
