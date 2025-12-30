Ad Aiello del Sabato una serata di beneficenza per manifestare solidarietà alle vittime di violenza assistita

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 gennaio ad Aiello del Sabato si svolgerà un evento presso una pizzeria locale, finalizzato a raccogliere fondi e sensibilizzare sulla tutela delle vittime di violenza assistita. Un momento di solidarietà e sostegno, aperto alla comunità, per aiutare chi ha vissuto situazioni di difficoltà e promuovere la prevenzione. Un’occasione per condividere valori di rispetto e attenzione verso chi ha bisogno di supporto.

Il prossimo 4 gennaio, ad Aiello del Sabato, si terrà un incontro presso una pizzeria locale finalizzato al sostegno delle vittime di violenza assistita. L’iniziativa si propone di creare uno spazio di riflessione e condivisione attorno a un tema di grande rilevanza sociale, offrendo ai. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

ad aiello del sabato una serata di beneficenza per manifestare solidariet224 alle vittime di violenza assistita

© Avellinotoday.it - Ad Aiello del Sabato una serata di beneficenza per manifestare solidarietà alle vittime di violenza assistita

Leggi anche: Doni e Calore per un Natale di Solidarietà ad Aiello del Sabato

Leggi anche: Furto di energia elettrica ad Aiello del Sabato: denunciato un 47enne

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.