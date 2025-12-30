Ad Aiello del Sabato una serata di beneficenza per manifestare solidarietà alle vittime di violenza assistita

Il 4 gennaio ad Aiello del Sabato si svolgerà un evento presso una pizzeria locale, finalizzato a raccogliere fondi e sensibilizzare sulla tutela delle vittime di violenza assistita. Un momento di solidarietà e sostegno, aperto alla comunità, per aiutare chi ha vissuto situazioni di difficoltà e promuovere la prevenzione. Un’occasione per condividere valori di rispetto e attenzione verso chi ha bisogno di supporto.

Il prossimo 4 gennaio, ad Aiello del Sabato, si terrà un incontro presso una pizzeria locale finalizzato al sostegno delle vittime di violenza assistita. L'iniziativa si propone di creare uno spazio di riflessione e condivisione attorno a un tema di grande rilevanza sociale, offrendo ai.

