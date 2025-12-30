Acilia conclusi lavori strutturali del cavalcavia di via delle Calle

Sono stati completati i lavori di manutenzione sull’impalcato del cavalcavia di via delle Calle, nel X Municipio. Gli interventi, finalizzati a migliorare la sicurezza e l’efficienza della struttura, si sono conclusi il 30 dicembre 2025. La riapertura al traffico è avvenuta senza disagi significativi, garantendo così un miglioramento delle condizioni di transitabilità nella zona.

X Municipio, 30 dicembre 2025 – Si sono conclusi i lavori sull'impalcato del cavalcavia sulla Via del Mare, all'altezza di via delle Calle, nel territorio del Municipio X. L'infrastruttura era stata danneggiata nel 2018 a seguito dell'urto di un mezzo pesante. Oggi il cavalcavia è regolarmente percorribile sull'intera piattaforma stradale, senza limitazioni di carico. L'intervento, dal valore complessivo di circa 400mila euro, ha riguardato la sostituzione completa della trave danneggiata, la riqualificazione del manto stradale e il ripristino strutturale dell'opera. Tutte le lavorazioni più impattanti sono state eseguite in orario notturno, per una durata complessiva di circa 60 giorni, al fine di ridurre i disagi alla viabilità.

