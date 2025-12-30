Accoltella la moglie e la schiaccia contro il termosifone bollente poi nega tutto | Si è ferita da sola
A Novara, una giovane donna è stata vittima di violenza domestica, subendo aggressioni che hanno incluso colpi, un colpo di coltello all’addome e la pressione contro un termosifone caldo. L’uomo coinvolto ha successivamente negato ogni responsabilità, affermando che la donna si sarebbe ferita da sola. La vicenda evidenzia ancora una volta la presenza di situazioni di abuso che richiedono attenzione e intervento.
Picchiata, accoltellata all'addome e schiacciata contro un termosifone rovente. Questo quanto capitato a una giovane donna a Novara. Ad aggredirla sarebbe stato il marito, che è stato arrestato dalla polizia. A nulla è valso il tentativo dell'uomo di discolparsi dicendo che la donna si era. 🔗 Leggi su Today.it
Picchia e accoltella la moglie a Novara, arrestato l'uomo - Un uomo ha picchiato e accoltellato la moglie, schiacciandola contro un termosifone acceso. ansa.it
