Accoltella la moglie e la schiaccia contro il termosifone bollente poi nega tutto | Si è ferita da sola

A Novara, una giovane donna è stata vittima di violenza domestica, subendo aggressioni che hanno incluso colpi, un colpo di coltello all’addome e la pressione contro un termosifone caldo. L’uomo coinvolto ha successivamente negato ogni responsabilità, affermando che la donna si sarebbe ferita da sola. La vicenda evidenzia ancora una volta la presenza di situazioni di abuso che richiedono attenzione e intervento.

