Accoltella connazionale poi danneggia il pronto soccorso | arretato

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cittadino marocchino è stato arrestato dalla Questura di Salerno con l'accusa di aver accoltellato un connazionale e di aver danneggiato il pronto soccorso. L'uomo è stato fermato per lesioni, resistenza e danni a pubblico ufficiale. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di gestire la situazione e garantire la sicurezza negli ambienti coinvolti.

Un cittadino di nazionalità marocchina è stato arrestato dagli agenti della Questura di Salerno con le accuse di lesioni, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il provvedimento scaturisce da una sequenza di eventi iniziata intorno alla mezzanotte di domenica in piazza della Concordia, dove. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

accoltella connazionale poi danneggia il pronto soccorso arretato

© Salernotoday.it - Accoltella connazionale, poi danneggia il pronto soccorso: arretato

Leggi anche: In preda ad una crisi isterica danneggia il Pronto Soccorso, denunciato 34enne

Leggi anche: Stanco per la lunga attesa in ospedale danneggia la porta del pronto soccorso

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Accoltella connazionale, poi danneggia il pronto soccorso: arrestato.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.