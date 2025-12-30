Accoltella connazionale poi danneggia il pronto soccorso | arretato
Un cittadino marocchino è stato arrestato dalla Questura di Salerno con l'accusa di aver accoltellato un connazionale e di aver danneggiato il pronto soccorso. L'uomo è stato fermato per lesioni, resistenza e danni a pubblico ufficiale. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di gestire la situazione e garantire la sicurezza negli ambienti coinvolti.
Un cittadino di nazionalità marocchina è stato arrestato dagli agenti della Questura di Salerno con le accuse di lesioni, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il provvedimento scaturisce da una sequenza di eventi iniziata intorno alla mezzanotte di domenica in piazza della Concordia, dove. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: In preda ad una crisi isterica danneggia il Pronto Soccorso, denunciato 34enne
Leggi anche: Stanco per la lunga attesa in ospedale danneggia la porta del pronto soccorso
Accoltella connazionale, poi danneggia il pronto soccorso: arrestato.
Violenta aggressione: https://primapadova.it/cronaca/26enne-accoltellato-da-un-connazionale-nel-centro-accoglienza-di-terrassa-padovana/ - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.