Accoltella connazionale poi danneggia il pronto soccorso | arretato

Un cittadino marocchino è stato arrestato dalla Questura di Salerno con l'accusa di aver accoltellato un connazionale e di aver danneggiato il pronto soccorso. L'uomo è stato fermato per lesioni, resistenza e danni a pubblico ufficiale. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di gestire la situazione e garantire la sicurezza negli ambienti coinvolti.

