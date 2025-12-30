Un gattino di un anno, Anacleto, è stato accidentalmente inserito nella lavatrice durante il suo funzionamento a 30 gradi, ad Induno Olona. Fortunatamente, il piccolo si è salvato senza conseguenze gravi. L’incidente sottolinea l’importanza di controllare attentamente gli ambienti domestici e di adottare misure di sicurezza per prevenire situazioni simili.

Induno Olona (Varese) – Anacleto, un bellissimo gattone rosso di un anno, finisce nella lavatrice che entra in funzione. La sua padrona riesce a fermare il lavaggio e lo salva in extremis. È successo a Induno Olona, cittadina alle porte di Varese, il giorno della Vigilia di Natale. Il racconto della proprietaria. “Presa dagli ultimi preparativi prima del cenone, decido di fare una lavatrice in attesa dell’arrivo degli ospiti. Poi inizio a cercare il mio gatto per somministrargli delle goccine ma non lo trovo da nessuna parte. In casa sparito. A un certo punto mi viene un flash, guardo l'oblò della lavatrice e vedo la sua coda”, racconta la proprietaria del micio che è riuscita a fermare il programma di lavaggio, ha aperto il cestello e ha messo in salvo il suo gattone che per fortuna era ancora vivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accende la lavatrice con il gattino dentro: il micio si salva perché il lavaggio era a “soli” 30 gradi

