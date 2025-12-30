Accende il camino con un contenitore di alcol etilico | uomo avvolto dalle fiamme è gravissimo

Un uomo di 79 anni di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, ha subito gravi ustioni dopo aver tentato di accendere il camino con un contenitore di alcol etilico. L’incidente ha provocato un incendio che ha coinvolto il suo corpo, rendendo necessaria l’ambulanza e il ricovero in condizioni critiche. La vicenda evidenzia i pericoli legati all’uso di sostanze infiammabili in ambiti domestici.

Ustionato mentre accende il camino: 78enne di Petrignano in gravi condizioni - Un uomo di 78 anni, residente a Petrignano, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia dopo essersi ustionato mentre stava accendendo il camino. ilmessaggero.it

