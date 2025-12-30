Accadde oggi | 30 dicembre la morte di Rita Levi Montalcini
Il 30 dicembre ricorre la scomparsa di Rita Levi Montalcini, neurologa e ricercatrice italiana. Nota per il suo contributo agli studi sul Parkinson e sull’Alzheimer, la sua morte nel 2012 rappresentò una perdita significativa nel campo scientifico. La sua opera ha lasciato un’impronta duratura sulla ricerca neurologica, ispirando generazioni di studiosi e professionisti.
Neurologa e ricercatrice, notevole fu il suo contributo negli studi sul morbo di Parkinson e sull’Alzheimer Il 30 dicembre 2012 l’intero mondo scientifico si imbatté in una notizia amara e dolorosa: la morte di Rita Levi Montalcini, la celebre neurologa nata a Torino il . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
